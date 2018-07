Großeinsatz in New York

Riesige Wolke nach Explosion einer Dampfleitung

19.07.2018, 21:32 Uhr | Christina Horsten, dpa

Dampfwolke in Manhattan: Die Dampfleitungen unter New Yorks Straßen gelten teilweise als sehr veraltet und marode. (Quelle: Richard Drew/AP/dpa)

In New York ist eine Dampfleitung explodiert und hat eine riesige Wolke erzeugt. Fünf Menschen wurden leicht verletzt. Das Leitungssystem gilt als marode.

Die Explosion einer Dampfleitung hat in New York zu einer riesigen Dampfwolke in der Nähe des berühmten Flatiron Buildings in Manhattan geführt. Die Dampfleitung sei aus bislang unbekannter Ursache explodiert, teilte die New Yorker Feuerwehr mit. Fünf Menschen seien von herumfliegenden Gegenständen getroffen und "sehr leicht verletzt" worden.



Die Behörden warnten alle, die mit dem Dampf in Berührung kamen, sich und ihre Kleidung zu waschen: Die Leitung stamme aus dem Jahr 1932 und habe wahrscheinlich Asbest enthalten.

Die Straßenkreuzung musste wegen der Explosion im Berufsverkehr weiträumig abgesperrt werden. (Quelle: Brendan McDermid/Reuters)



Mehr als 100 Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr brachten die Situation rasch unter Kontrolle. Die Straßenkreuzung der Fifth Avenue, an der die Explosion passierte, musste allerdings weiträumig abgesperrt werden, was im morgendlichen Berufsverkehr zu langen Staus führte.

Im Untergrund New Yorks verlaufen mehr als 150 Kilometer Dampfleitungen. Mit ihnen wird die Temperatur von rund 2.000 Häusern reguliert, zudem benutzen Krankenhäuser und Reinigungen den Dampf. Das Leitungssystem ist teils sehr alt und marode, immer wieder kommt es zu Störungen und Explosionen.