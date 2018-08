Unfall auf der Landstraße 191

Zwei Tote bei Kollision von Roller und Motorrad

19.08.2018, 21:37 Uhr | dpa, t-online.de

Ein Motorradfahrer und ein Rollerfahrer begegnen sich auf einer Landstraße. Der eine kommt in einer Kurve von der Fahrbahn ab. Sie stoßen zusammen und sterben beide noch an der Unfallstelle.

Beim Zusammenstoß eines Rollers mit einem Motorrad sind in Geisingen im Kreis Tuttlingen in Baden-Württemberg zwei Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei war der Fahrer eines Dreirad-Motorrollers am Sonntag aus noch ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve der Landstraße 191 auf die linke Fahrbahnseite geraten. Dort stieß er mit einem entgegenkommenden Motorradfahrer zusammen.

Beide starben noch an der Unfallstelle in der Nähe vom "Hegaublick" – einem bei Bikern beliebten Aussichtspunkt. Ihre Identität war zunächst noch unklar. Die Polizei sucht nun Zeugen. Vor allem ein 77 Jahre alter Motorradfahrer aus dem Raum Konstanz wird gebeten, sich bei der Polizei unter 0741/348790 zu melden. Er soll mit einer alten Honda 750 unterwegs gewesen sein und den Unfall beobachtet haben.