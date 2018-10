Vorboten des Winters

Oktober endet mit Schnee und Sturm

29.10.2018, 17:02 Uhr | dpa, jmt

Nach einem kurzen Wintereinbruch endet der Oktober mit Sturm und dichten Wolken – der November beginnt jedoch mild. Das erste Sturmtief ist dann vorübergezogen.



In einigen Teilen Deutschlands klingt der erste Wintereinbruch schon wieder ab, in anderen nimmt er gerade erst Fahrt auf – doch überall dürfte er schon bald wieder vorüber sein. Der November beginnt nach Sturm und Schnee dann wieder mild.

Unwetterwarnung für die Alpen

Zunächst werden bis in den Dienstag hinein aber auf den Alpengipfeln oberhalb von 1500 Metern Orkanböen mit bis zu 120 Stundenkilometern erwartet, oberhalb von 2000 Metern sogar bis zu 160 Stundenkilometer. Der Deutsche Wetterdienst hat deswegen eine Unwetterwarnung herausgegeben.

Auf dem Brocken im Harz liegen derzeit noch bis zu zehn Zentimeter Schnee. Am Sonntagmorgen war nur knapp ein Zentimeter gemessen worden. Heftiger Wind sorgte dann am Montag für Schneeverwehungen – und eisige Kälte. Gefühlt lag die Temperatur bei minus 25 bis minus 30 Grad. Tatsächlich zeigte das Thermometer aber nur minus drei Grad angezeigt. Neuer Schnee und Eis soll vorerst nicht hinzukommen. Dort setzt ab Dienstag das Tauwetter ein.

Erster Schneefall in NRW erwartet

In Nordrhein-Westfalen halten dann allerdings erst die frühen Vorboten des Winters Einzug. Am Dienstag werden laut Deutschem Wetterdienst die ersten Schneeflocken in der Eifel erwartet. Die wenigen Flocken mischen sich aber unter den erwarteten Regen und bleiben aufgrund der hohen Bodentemperaturen wohl nicht liegen. Zum Ende der Woche wird es bei 12 bis 16 Grad wieder wärmer, das Sturmtief mit starken Böen zieht davon. Am Freitag bleibt es voraussichtlich überwiegend trocken, am Wochenende ist nur vereinzelt mit Regen zu rechnen.







Auch im mittleren und östlichen Bayern dürfte sich in den nächsten Tagen mal wieder die Sonne zeigen. In Nordbayern und an den Alpen könnte es regnen. Die Temperaturen steigen wieder; sie liegen am Dienstag zwischen 8 Grad im Allgäu und 18 Grad in Passau. Ähnlich soll es im Laufe der Woche weitergehen.