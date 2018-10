Mittelmeerinsel bei Malta

Deutsche beim Tauchen vor Gozo ertrunken

30.10.2018, 19:00 Uhr | dpa

Eine 55-jährige deutsche Taucherin ist vor Mittelmeerinsel Gozo ertrunken. Andere Taucher konnten der Frau nicht mehr helfen.

Eine Taucherin aus Deutschland ist bei hohem Wellengang vor der Mittelmeerinsel Gozo ums Leben gekommen. Die 55-Jährige war am Dienstag vor der Küste der zu Malta gehörenden Insel getaucht, als sie in Schwierigkeiten geriet und andere Taucher Alarm schlugen, wie die Polizei mitteilte. Retter hätten vergeblich versucht, die Frau noch am Unglücksort wiederzubeleben. Unbekannt war zunächst, wo sie in Deutschland gelebt hatte.





Die Taucherin war am Dienstag das zweite Todesopfer der rauen See um Malta, zuvor war ein Fischer ertrunken. Der 85-Jährige hatte vor einem Jahr einen Preis erhalten, weil er einen Mann vor dem Ertrinken gerettet hatte – makabererweise genau an der Stelle, an der er jetzt selbst das Leben verlor.