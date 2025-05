Wie der US-Sender NBC ausrechnete, zahlten die Teilnehmer an dem Dinner im Schnitt rund 1,8 Millionen (ca. 1,6 Millionen Euro) Dollar für einen Platz am Tisch des Präsidenten. Die Summe überschreitet die zulässigen Einzelspenden an Kandidaten im US-Wahlkampf um mehr als das 450-fache. Diese liegt laut US-Gesetzgebung derzeit bei 3.500 Dollar pro Kandidat.

Trump-Familie kassiert kräftig ab

Laut dem Sender CNBC haben einige wenige Trumpcoin-Halter viel Geld verdient, die große Masse hat dagegen verloren. Nach Trumps Vereidigung am 20. Januar schnellte der Trumpcoin-Kurs auf 75 Dollar hoch, kurz danach stürzte er auf zehn bis 15 Dollar ab. Kurz vor Trumps Empfang am Donnerstag legte der Memecoin wieder zu, der Bitcoin stieg sogar auf den Rekordwert von knapp 110.000 Dollar.

Zugleich investiert die Trump Organization weiter in Luxusimmobilien in aller Welt. Vor der Reise des Präsidenten in die Golfstaaten bereiteten die älteren Trump-Söhne Eric und Donald Jr. milliardenschwere Deals vor. In Vietnam besiegelte Präsidentensohn Eric am Mittwoch den Bau eines Luxus-Resorts mit Golfplatz für 1,5 Milliarden Dollar. Parallel laufen die Verhandlungen mit Vietnam und anderen Ländern über die Trump-Zölle.