Wetterchaos in Europa

Deutschland bleibt von Unwettern verschont

31.10.2018, 10:47 Uhr

Wetteraussichten: Nach Schnee und Sturm im Westen entspannt sich die Lage nun auch in ganz Deutschland. (Quelle: The Weather Channel)

Schneeregen in Paris und T-Shirt-Wetter in Berlin. Das Tief Vaia schüttelt halb Europa richtig durch. Auch in Deutschland schneit es im Westen, während im Osten die Sonne bei über 20 Grad scheint. Dazu wehen fast im ganzen Land Sturmböen.

Während in Europa heftige Unwetter toben, wartet auf Deutschland ein vergleichsweisen ruhiger Herbsttag. Der Grund: Die Stürme kommen im Süden ins Stocken.

Während Teile Europas von heftigen Unwettern heimgesucht worden sind, wird der Wind in Deutschland schwächer. Das Sturmtief, das am Dienstag noch weite Teile Deutschlands beeinflusst habe, flaue ab, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Am Mittwoch kann es demnach jedoch im Norden noch zu Sturmböen, an windanfälligen Stellen wie auf der Nordseeinsel Spiekeroog auch zu schweren Sturmböen kommen. Für diese Region sei dies im Herbst jedoch nicht unüblich.





Stromausfälle, blockierte Straßen: Schnee und Unwetter sorgt für Chaos in Europa



In Italien lähmt etwa eine Schlechtwetterfront mit Starkregen und Sturmböen seit Tagen weite Teile des Landes. Bislang sind mindestens elf Menschen gestorben.



Hochwasser in Venedig: Zwei Drittel der Altstadt wurden durch die Unwetter in Italien überflutet. (Quelle: Andrea Merola/ANSA/AP/dpa)

In Spanien mussten rund 30.000 Haushalte wegen eines Tornados Dutzende Stunden ohne Strom ausharren. Auch in Tschechien waren nach Angaben der Versorger zehntausende Haushalte vorübergehend ohne Strom.

Unwetter schafft es nicht über die Alpen

Dagegen ist das Wetter in Deutschland vergleichsweise harmlos. "Der Mittwoch bringt uns weitgehend einen milden Herbsttag", sagte DWD-Meteorologe Bernd Zeuschner. Im Osten werde es trocken und sonnig sein, der Westen müsse hingegen mit einzelnen Wolken und etwas Regen rechnen. Die Temperaturen lägen bei rund 11 Grad im Westen und bis zu 16 Grad im Osten.







Dass etwa die Unwetter in Italien nicht nach Deutschland kommen, liegt an den dazwischenliegenden Alpen. "Die nasse, regenreiche Luft aus Italien schafft es nicht über die Berge", sagte Zeuschner. Leichte Beeinflussungen seien jedoch zu spüren. So könne es durch Föhnwind in Alpentälern zu stürmischen Böen kommen, die Windgeschwindigkeiten von 70 Kilometern pro Stunde erreichen könnten. Als Föhn bezeichnet werden warme, trockene Luftmassen, die die Berggipfel überquert haben, wie Zeuschner erläutert.