Ein Toter, zwei Verletzte

Drei Menschen in Frankfurt von S-Bahn erfasst

14.11.2018, 08:38 Uhr | AFP

Mehrere Zeugen mussten medizinisch betreut werden: In Frankfurt ist es an einem S-Bahnhof zu einem tragischen Unglück gekommen.

In einer S-Bahnstation in Frankfurt am Main ist ein Mensch von einem Zug erfasst und getötet worden. Zwei weitere Menschen wurden bei dem Unfall in der Station Ostendstraße ebenfalls von der Bahn erfasst, konnten aber befreit und in Krankenhäuser gebracht werden, wie die Frankfurter Feuerwehr über den Kurzbotschaftendienst Twitter mitteilte. "Neben dem Lokführer mussten noch zwei Personen am Bahnsteig medizinisch betreut werden."





Das Unglück ereignete sich am Dienstagnachmittag. Aufgrund des Rettungseinsatzes kam es rund um die S-Bahnstation auch zu Störungen im Straßenverkehr, wie die Polizei mitteilte.