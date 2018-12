Erste Glatteisunfälle

Weiter Schauer und lebhafter Wind zu Wochenbeginn

09.12.2018, 14:39 Uhr | dpa, jmt

Trübes Wetter am Nikolaustag: Auch zu Wochenbeginn erwartet Deutschland Schauer und Wind. (Quelle: imago)

Sturmtief "Marielou" brachte Böen und Kälte, nun beginnt die Woche erneut trüb. Zwar wird es etwas wärmer, doch erneut werden Regen und Wind erwartet.

Das Wetter bleibt zunächst ungemütlich: Die Woche beginnt mit viel Regen und böigen Winden. In den Tagen darauf klare es aber mancherorts auf, teilt der Deutsche Wetterdienst mit. Nachts sinke die Temperatur teils in den Minusbereich, es könne glatt werden. Tagsüber sei es mild.

Schwerverletzter bei Remscheid

Blitzeis hatte in der Nacht zum Sonntag auf der Autobahn 1 bei Remscheid in NRW bereits zu einem Unfall mit einem 27-jährigen Schwerverletzten und mehreren Leichtverletzten geführt. Im Saarland und Rheinland-Pfalz stürzten bei starken Sturmböen am Wochenende einige Bäume auf die Straßen.







Am Montag soll es meist wechselnd bis stark bewölkt sein, mancherorts auch stürmisch. Es schauere. Ab 400 Metern Höhe und vor allem in den Alpen gebe es Schnee, an den Küsten wiederum Donner und Blitz. Die Temperaturen rangierten zwischen 3 bis 9 Grad, im höheren Bergland gebe es Dauerfrost. Der Wind ist laut DWD weiterhin böig, und gerade im Osten und Norden soll es stürmisch werden.

Sonnenschein bleibt Mangelware

Tags darauf lasse der Wind aber erheblich nach. Außer auf einigen Berggipfeln, dort gebe es erneut stürmische Böen. In der Osthälfte Deutschlands und an den Alpen sei es weiter stark bewölkt und regnerisch. Im Westen lockere die Wolkendecke auf, im Nordwesten zeige sich sogar die Sonne. Die Höchstwerte erreichen 2 bis 8 Grad.







Auch am Mittwoch ist Sonnenschein im Osten und Südosten dem DWD zufolge Mangelware. Weiterhin sei es dort stark bewölkt oder bedeckt mit einzelnen Schauern. Im Bergland schneie es indes. Im Westen bleibe es trocken und zeitweise scheine die Sonne. Auch werde es kälter.