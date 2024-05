Mary Trump, die Nichte von Donald Trump , glaubt, dass eine mögliche Gefängnisstrafe den ehemaligen US-Präsidenten deutlich verändern würde. Allerdings glaubt sie nicht, dass er mit der Situation im Gefängnis umgehen könnte, erklärt sie am Wochenende in einem Interview mit dem US-Fernsehsender MSNBC.

Die Aussage ihres Onkels, dass er stolz wäre, ins Gefängnis zu gehen, glaubt sie nicht. "Es ist absurd zu glauben, er würde freiwillig ins Gefängnis gehen, auch nur für eine Nacht. Sogar für einen Nachmittag", meint die Nichte von Donald Trump. Er tätigte diese Aussage, nachdem ein New Yorker Richter ihm im Prozess um Schweigegeldzahlungen mit einer Gefängnisstrafe gedroht hat, sollte er sich nicht an das gegen ihn verhängte Redeverbot halten – gegen das er mittlerweile bereits elf Mal verstoßen hat.

"Er sitzt dann dort in seiner Zelle ohne sein Telefon"

Und wenn der ehemalige Präsident inhaftiert werden sollte, hofft Mary Trump, dass er keine besondere Behandlung im Gefängnis bekommt. "Er sitzt dann dort in seiner Zelle ohne sein Telefon, so wie jeder andere Amerikaner auch." Da käme er wirklich verändert heraus, ist sie sich sicher.

In dem Strafprozess gegen Donald Trump im Zusammenhang mit Schweigegeldzahlungen an die Pornodarstellerin Stormy Daniels soll der ehemalige US-Präsident am Montag zum ersten Mal im Verfahren auf Kronzeugen Michael Cohen treffen. Cohen wird als zentrale Figur gesehen, um eine direkte Verbindung zwischen dem heute 77-Jährigen und Schweigegeldzahlungen an die Pornodarstellerin herzustellen. Die Anklage in New York wirft Trump vor, er habe seine Chancen auf einen Sieg bei der US-Präsidentenwahl 2016 mit der Zahlung von 130.000 Dollar Schweigegeld verbessern wollen.