Unfall in Mecklenburg-Vorpommern

Auto und Bus stoßen zusammen – zwei Tote

15.12.2018, 21:12 Uhr | dpa

Ein Pkw prallt auf einer Bundesstraße frontal auf einen Reisebus. Zwei Menschen sterben, viele werden verletzt. Die Ursache des Unfalls in Mecklenburg-Vorpommern ist bislang unklar.

Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Auto und einem Reisebus in Mecklenburg-Vorpommern sind zwei Menschen ums Leben gekommen und mehr als 20 Menschen verletzt worden. Der Pkw fuhr nach ersten Erkenntnissen der Polizei am Samstag auf einer Bundesstraße und prallte aus noch ungeklärter Ursache frontal auf den Reisebus eines Rostocker Reiseunternehmens.





Der 36 Jahre alte Fahrer und die 37 Jahre alte Beifahrerin in dem Auto starben noch an der Unfallstelle. In dem Reisebus, der von einer Einkaufsfahrt aus Polen kam, befanden sich 34 Fahrgäste. 22 wurden leicht verletzt, zwei weitere schwer.