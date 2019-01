Züge stehen stundenlang still

Chaos am Hauptbahnhof Hannover

13.01.2019, 23:42 Uhr | dpa

Reisende warten auf dem Hauptbahnhof in Hannover: Wegen eines Stellwerksausfalls ist der Bahnverkehr in und um den Hauptbahnhof Hannover am Sonntagnachmittag stundenlang zum Erliegen gekommen. (Quelle: Peter Steffen/dpa)