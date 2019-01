Tödlicher Unfall

14-jähriges Mädchen in Hessen von Bus überfahren

17.01.2019, 13:00 Uhr | helser, dpa

In hessischen Bad Arolsen ist eine Schülerin tödlich verunglückt. Möglicherweise hatte der Busfahrer sie auf ihrem Schulweg übersehen.

In Nordhessen ist eine Schülerin von einem Bus überfahren und tödlich verletzt worden. Der Unfall geschah laut Polizei am Donnerstagmorgen am Bahnhof des Stadtteils Helsen von Bad Arolsen (Landkreis Waldeck-Frankenberg). Die 14-Jährige sei erfasst und überrollt worden. Sie erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen.



Der Unfall geschah gegen 7.45 Uhr. Laut der "Hessischen/Niedersächsischen Allgemeinen", die sich auf die Polizei vor Ort beruft, war das Mädchen auf dem Weg zur Schule. Da sie offensichtlich dunkel gekleidet war, habe der Busfahrer sie möglicherweise übersehen. Der Unfallhergang ist aber noch unklar. Der Mann steht unter Schock und wird medizinisch versorgt. Schülerinnen und Schüler, die in dem Bus mitfuhren und das verunglückte Mädchen kannten, werden psychologisch betreut.







Die Unfallstelle wurde abgesperrt und ein Gutachter mit der Rekonstruktion des Hergangs beauftragt, wie die Polizei weiter mitteilte.