Polizei sucht Fahrer

Unfall mit Müllwagen: Elfjährige stirbt

18.01.2019, 13:42 Uhr | dpa

Sie lief bei grüner Fußgängerampel über die Straße, als sie von einem abbiegenden Müllauto erfasst wurde. In Lehrte bei Hannover ist eine Schülerin nach einem Unfall gestorben.

Ein elfjähriges Mädchen ist nach einem Unfall mit einem Mülllaster in Lehrte bei Hannover an ihren Verletzungen gestorben. Der Fahrer des Wagens hatte das Mädchen am Freitagmorgen erfasst und war danach weitergefahren, wie die Polizei mitteilte. Ob er den Zusammenstoß mitbekam, war zunächst unklar.

Die Schülerin überquerte den Angaben zufolge bei grüner Fußgängerampel die Straße, als der abbiegende Mülllaster sie erfasste. Das Mädchen wurde in eine Klinik gebracht, in der sie wenige Stunden später starb. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben über den Unfall machen können.