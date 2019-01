Unfall in Fußgängerzone

14-Jährige fährt Auto ihrer Mutter gegen Baum

20.01.2019, 14:51 Uhr | dpa

Es wäre das perfekte Abenteuer gewesen – wäre da nur nicht dieser Streifenwagen aufgetaucht. Denn plötzlich bekam die 14-Jährige am Steuer Panik und gab Gas.

Eine 14-Jährige hat in Nordrhein-Westfalen den Autoschlüssel ihrer Mutter entwendet und ist mit dem Wagen nachts in einer Fußgängerzone gegen einen Baum gefahren. Die Jugendliche sei in der Nacht zum Sonntag mit einem Freund und einer Freundin, die etwa 14 und 15 Jahren alt seien, durch Brilon gefahren, teilte die Polizei mit.

Als die drei einen Streifenwagen entdeckten, habe das Mädchen die Nerven verloren und Gas gegeben. Sie lenkte das Auto in eine Fußgängerzone, dort prallte der Wagen gegen einen Baum. Die Jugendlichen blieben unverletzt, das Auto wurde leicht beschädigt.







Die Polizei stellte Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Die Teenager leben in einem Wohnheim. Die 14-jährige Fahrerin hatte Besuch von ihrer Mutter gehabt.