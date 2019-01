9.000 Tonnen Chemikalien an Bord

Gefahrgut-Tanker läuft vor Cuxhaven auf Grund

21.01.2019, 10:54 Uhr | dpa

Ein Mitarbeiter des Cuxhavener Havariekommandos verfolgt eine Notfallübung: Die Bergungsmannschaft wird in diesem Fall den Schleppversuch vollziehen. (Quelle: epd/Archiv/imago)

In der Elbe sitzt ein Gefahrgut-Tanker mit Tausenden Tonnen Chemikalien an Bord fest. Bis ein Abschleppversuch erfolgen kann, muss das Mittagshochwasser abgewartet werden.

Ein mit 9.000 Tonnen Gefahrgut beladener Tanker ist in der Nacht zum Montag in der Elbe vor Cuxhaven auf Grund gelaufen. Bisher seien allerdings keine Schäden an dem 124 Meter langen und 20 Meter breiten Schiff festgestellt worden, sagte ein Sprecher des Havariekommandos. Auch verletzt wurde niemand.

So habe die "Oriental Nadeshiko" 7.500 Tonnen Ethylendichlorid geladen, das etwa als sogenanntes Antiklopfmittel für Brennstoffe verwendet werde. Zudem seien 1.250 Tonnen einer Chemikalie an Bord, die als Konservierungsmittel, für Hydraulikflüssigkeit und in Lösungsmitteln verwendet werde. Ferner geht es um 250 Tonnen eines weiteren Lösungsmittels.





Das unter der Flagge Panamas fahrende Schiff war auf dem Weg nach Spanien, als es gegen 1.00 Uhr plötzlich in der Elbmündung stecken blieb. Die Bergungsmannschaft des Havariekommandos will mit einem Schleppversuch bis zum Mittagshochwasser warten.