Tödlicher Streit in Nürnberg

Zwei Männer von S-Bahn überrollt – Polizei fasst Verdächtigen

26.01.2019, 12:03 Uhr | dpa

Bei einem Streit in Nürnberg sind drei Männer auf S-Bahngleise geraten. Zwei von ihnen wurden von einer Bahn erfasst und getötet. Ein mutmaßlicher Tatbeteiligter wurde gefasst.

Bei einem Streit in Nürnberg sind zwei Männer von einer S-Bahn überfahren und getötet worden. Wie die Polizei mitteilte, gerieten am S-Bahnhof Frankenstadion in der Nacht zum Samstag mehrere Leute aneinander. Drei Männer fielen bei dem Streit auf die Gleise. Einer von ihnen konnte sich vor dem einfahrenden Zug in Sicherheit bringen. Die beiden anderen Männer wurden überrollt und tödlich verletzt.







Eine Mordkommission konnte einen Tatverdächtigen ermitteln. Es handele sich um einen 18-jährigen Deutschen, sagte ein Polizeisprecher. Der junge Mann werde aktuell verhört. Hinweise der zahlreichen Zeugen vor Ort hätten zur schnellen Festnahme des Mannes geführt, hieß es weiter. Der Bayerische Rundfunk hatte zuerst über die Festnahme berichtet.