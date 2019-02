Hochwasser in Australien

Farmer rettet deutsche Touristen mit Privathubschrauber

02.02.2019, 13:41 Uhr | dpa

Hochwasser in Australien: Deutsche Touristen müssen gerettet werden. (Quelle: Reuters)

An der australischen Ostküste kommt es nach beispiellosen Regenfällen zu Hochwasser und Sturzfluten.

Nach einer Dürreperiode wird Australien nun von starken Regenfällen heimgesucht. Vier Touristen mussten von einem Farmer mit einem Privathubschrauber aus den Fluten gerettet werden.

Zwei deutsche und zwei Schweizer Touristen sind im Nordosten Australiens mit einem Hubschrauber gerettet worden, nachdem sie in ihrem Autos von einem Hochwasser überrascht worden waren. Die vier seien unverletzt, meldete die australische Nachrichtenagentur AAP. Ein Farmer sei den Urlaubern mit seinem privaten Helikopter zu Hilfe gekommen, als sie in den Fluten des über die Ufer getretenen Diamantina-Flusses in der Nähe von Middleton im Bundesstaat Queensland festsaßen.







Nach einer ausgeprägten Dürre im vorigen Jahr hat es in weiten Teilen Queenslands in der vergangenen Woche heftig geregnet. Nach Angaben der Meteorologen schüttete es im Norden Queenslands in nur acht Tagen mehr als sonst im ganzen Jahr. Schwere Schäden wurden aus der Küstenstadt Townsville vis-à-vis des Great-Barrier-Riffs gemeldet, wo der Regen Sturzfluten und Erdrutsche auslöste.