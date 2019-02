So wird der Sonntag

Neuschnee in den Bergen – Sonne an der Nordsee

02.02.2019, 15:02 Uhr | dpa

Wetter: Am ersten Februar-Wochenende wird es etwas milder in Deutschland, insgesamt aber wechselhaft und nasskalt. (Quelle: t-online.de)

Der Februar meint es in den ersten Tagen des Monats gut mit dem Süden und Osten Deutschlands. Dort wird es am Wochenende milder als in den vergangenen Tagen. Insgesamt müssen wir uns aber auf wechselhaftes, nasskaltes Wetter einstellen. (Quelle: t-online.de)

Das Winterwetter bleibt Deutschland auch zu Beginn der neuen Woche erhalten. Im Norden und Westen gibt es gute Chancen auf Sonne, andernorts fällt wieder reichlich Neuschnee.

Das Wetter in Deutschland präsentiert sich am Sonntag eher zweigeteilt. Während sich im Westen und Norden zunehmend Hochdruckeinfluss ohne Niederschläge und mit Sonne Richtung Nordsee bemerkbar mache, schneie es im Südosten verbreitet, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit.

Von der Nacht zu Sonntag bis zur Nacht zu Montag seien an den Alpen und im Erzgebirge Neuschnee von bis zu 35 Zentimeter möglich. In einem Streifen von der Bodenseeregion bis nach Südbrandenburg fallen demnach noch fünf bis zehn Zentimeter Schnee. Autofahrer müssen sich in diesen Regionen auf winterliche Straßenverhältnisse einstellen.

Höchstwerte bei null bis fünf Grad

Am Montag bleibt es bei zeitweisem Sonnenschein meist trocken. Im äußersten Nordwesten kann es am Abend etwas Regen geben. Die Höchstwerte liegen bei null bis fünf Grad.

Viele Wolken gibt es am Dienstag, an dem anfangs nur im Süden und Osten die Sonne ein wenig scheint. Örtlich gibt es schauerartigen Regen, der im Süden und Osten sowie im höheren Bergland als Schnee herunterkommt. Im Westen werden bis sieben Grad erreicht, in den östlichen Mittelgebirgen bleibt es bei um die null Grad.