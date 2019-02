Tödlicher Unfall in Sachsen

67-Jähriger verunglückt mit selbstgebautem Schneemobil

05.02.2019, 10:19 Uhr | AFP

Der 67-Jährige bretterte über ein Schneefeld – dann verlor er die Kontrolle über sein ungewöhnliches Gefährt: In Sachsen ist ein Mann bei einem Unglück gestorben.

In Sachsen ist ein 67 Jahre alter Mann bei einem Unfall mit einem selbstgebauten Schneemobil ums Leben gekommen. Der Mann verunglückte am Montagnachmittag mit seinem Gefährt mit Propellerantrieb auf einem Schneefeld bei Klipphausen. Das teilte die Polizei in Dresden mit.



Er verlor demnach die Kontrolle und prallte gegen einen Bagger. Der 67-Jährige verstarb noch an der Unglücksstelle.