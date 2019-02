US-Bundesstaat Kalifornien

Gasexplosion in San Francisco – Menschen fliehen vor meterhohen Flammen

07.02.2019, 01:31 Uhr | aj, t-online.de

Großeinsatz in der kalifornischen Stadt San Francisco: Bei einer Gasexplosion schossen Flammen meterhoch aus dem Boden. Menschen rannten um ihr Leben.

In San Francisco im US-Bundesstaat Kalifornien ereignete sich gegen 13.30 Uhr (Ortszeit) eine Gasexplosion. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot zum Einsatz an, um meterhohe Flammen im Bezirk Richmond zu löschen. Menschen in umliegenden Restaurants rannten um ihr Leben, wie der "San Francisco Chronicle" berichtete. Fünf Gebäude brannten demnach lichterloh.

#DEVELOPING: San Francisco firefighters continue to battle three-alarm blaze caused by gas explosion. At least four buildings are involved, according to fire department.



PG&E says they're working with first responders. https://t.co/lRD9H7uIt3 pic.twitter.com/QSukYH1mda — NBC Bay Area (@nbcbayarea) February 6, 2019

Einsatzkräfte brachten das Feuer nach rund drei Stunden unter ihre Kontrolle. Angaben zu Verletzten oder Toten liegen keine vor. Fünf Bauarbeiter galten zunächst als vermisst, seien dann aber wieder aufgetaucht. Die Ursache für die Explosion sei noch nicht bekannt.

Laut Berichten des Nachrichtensenders NBC waren Tausende Menschen auch mehrere Stunden nach der Explosion noch ohne Elektrizität.