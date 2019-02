Produktion vorerst eingestellt

Angeblich Metallteile in Rewe-Leberkäse entdeckt

09.02.2019, 11:16 Uhr | jmt, t-online.de

Einkaufswagen von Rewe: In einem Rewe-Markt in Oberbayern sollen Metallteile in Leberkäse entdeckt worden sein. (Quelle: imago)

In einem bayerischen Rewe-Supermarkt soll Leberkäse mit Metallstückchen verkauft worden sein. Eine Mutter beschwerte sich – die SB-Kette reagierte umgehend.

Ein Leberkäse aus einem Rewe-Supermarkt in Oberbayern soll scharfkantige Metallteilchen enthalten haben. Darüber berichtet der "Münchner Merkur". Eine 50-jährige Frau habe in dem Markt in Geiselbullach ein Kilo Brät zum Selbstaufbacken beim dortigen Metzger gekauft – später habe ihr 16-jähriger Sohn in die Metallteile gebissen.





Laut "Merkur.de" habe eine Unternehmenssprecherin Probleme an diesem Tag im Supermarkt eingeräumt. Die Fleischproduktion im gesmten Supermarkt sei vorerst eingestellt worden – die Maschine zur Herstellung des Bräts werde überprüft.