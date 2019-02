Panorama-Deck eingedrückt

400-Meter-Frachter rammt Fähre auf der Elbe

09.02.2019, 15:21 Uhr | ds, t-online.de

Auf der Elbe hat ein riesiges Containerschiff eine Elb-Fähre gerammt und schwer beschädigt. Passagiere waren zum Glück nicht an Bord.

In Hamburg ist es am Samstagvormittag zu einem Crash auf der Elbe gekommen: Der 400 Meter lange Frachter "Ever Given" rammte eine Passagier-Fähre, die gerade in Blankenese anlegen wollte. Schwerer verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand – Passagiere waren nicht an Bord. Zunächst berichtete der NDR über den Vorfall.

Warum es zu der Kollision gekommen war, ist noch unklar. Der NDR spricht davon, dass zunächst über einen "Maschinenblackout" beim Frachter spekuliert wurde, der auch das Steuerruder beeinträchtigt habe. Die Polizei geht mittlerweile aber nicht mehr davon aus, so der NDR.

Die Schäden an der Elb-Fähre sind immens. Das Panorama-Deck ist eingedrückt, Scheiben gesprungen. Zudem soll es einen Riss im Schiffsrumpf geben, so der NDR.







Der Frachter fuhr nach dem Unfall zunächst weiter, erklärte die Polizei. Containerschiffe könnten nicht einfach abrupt stoppen. Später