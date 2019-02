Das Wetter in Deutschland

Hoch "Frauke" bringt am Wochenende Sonne satt

Am Wochenende macht das nasskalte Wetter wieder Platz für reichlich Sonne. Die Temperaturen steigen, Allergiker könnten aber die ersten Spuren von Erle und Haselnuss in der Luft bemerken. (Quelle: t-online.de)

Strahlend blauer Himmel und viel Sonne – so zeigt sich der Himmel über Deutschland ab Freitag. Einziger Wermutstropfen: Das Hoch "Frauke" bringt auch kalte Luft mit.

Sonnenanbeter aufgepasst! Das Wochenende wird deutschlandweit ganz nach Ihrem Geschmack sein. Denn das Hoch "Frauke" löst Tief "Xaver" ab und verdrängt so die Wolkendecke, die aktuell über weiten Teilen des Landes hängt. "Schon am Freitag wird es von Nordosten her aufklaren. Über Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Berlin gibt es schon ab den Mittagsstunden viel Sonne", sagt Dennis Dalter, Wetterexperte bei der Meteogroup.

In Sachsen, Thüringen und Bayern ist "Xavers" Einfluss noch länger spürbar: Wolken und vereinzelte Schauer prägen hier am Freitag noch das Bild. Die Temperaturen variieren stark, denn "Frauke" bringt neben Sonne satt auch kalte Luft. Im Nordosten, zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern, liegen die Temperaturen zwischen 3 und 5 Grad. Im Südwesten, vor allem im Breisgau aber auch in Nordrhein-Westfalen, sind hingegen Temperaturen zwischen 12 und 15 Grad angekündigt.

Die Nacht zum Samstag wird verbreitet frostig. In Berlin, Brandenburg und Sachsen sinkt das Thermometer auf -5 Grad, in den Mittelgebirgen auf -10 Grad und niedriger. Glätte wird trotz der eisigen Luft nicht erwartet. "Die Luft ist sehr trocken. Höchstens auf Brücken, die über Gewässer führen, kann es zu Reif kommen", sagt Dalter.

Die Kraft der Sonne nicht unterschätzen

Der Samstag zeigt sich dann landesweit von seiner besten Seite, denn schon nachts klart der Himmel auf. Die Sonne scheint "und hat schon ordentlich Power", warnt der Wetterexperte. Der Ostwind weht frisch, sodass die Kraft der Sonne unterschätzt werden kann. "Dadurch fühlt es sich frischer an, als es ist." Im Osten werden 2 bis 5 Grad erwartet, im Westen bleibt es überwiegend zweistellig. Berlin kommt auf 4 Grad, Hannover und Hamburg auf 7 Grad, in Köln werden 11 Grad erwartet, in Freiburg 12.





Bevor der Sonntag ebenfalls mit Sonne satt und blauem Himmel auftrumpft, gibt es in der Nacht wieder Frost. In Bayern und Sachsen sinken die Temperaturen auf -8 Grad, Nordrhein-Westfalen bewegen sie sich um den Gefrierpunkt, einzig an den Küsten bleibt das Thermometer mit 4 Grad eindeutig im positiven Bereich.





Tagsüber ist es nicht mehr ganz so frisch wie noch am Samstag. Leipzig und München bekommen 8 Grad, Bremen 12 Grad und in Bochum steigen die Temperaturen bis auf 13 Grad. Ein frühlingshaftes Wochenende steht bevor. Damit steigt allerdings auch die Pollenbelastung. "Die trockene Luft und die wärmende Sonne bringen Erle und Hasel zum Blühen", so der Wetterexperte. Die Belastung ist mäßig bis stark und kommt ihrem Höhepunkt entgegen.

