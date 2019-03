Schwere Verletzungen

Frau auf Bahnübergang von Intercity erfasst

07.03.2019, 12:57 Uhr | dpa

Weil sie ihre Bahn noch bekommen wollte, ist eine junge Frau in Magdeburg mit ihrem Fahrrad über einen geschlossenen Bahnübergang gefahren. Der Lokführer versuchte noch zu bremsen.

Sie hatte noch den Zug erreichen wollen und dafür mit ihrem Fahrrad einen geschlossenen Bahnübergang überquert: Eine 23 Jahre alte Frau ist bei dieser lebensgefährlichen Aktion am Bahnhof Magdeburg-Sudenburg von einem Intercity erfasst und schwer verletzt worden. Bundespolizisten versorgten sie am Mittwochabend als Ersthelfer, wie eine Sprecherin in Magdeburg mitteilte.

Die Frau hatte auf den letzten Drücker den Zug erreichen wollen, der gerade einfuhr. Der Lokführer bremste zwar den Angaben zufolge sofort, konnte den Zusammenprall aber nicht verhindern. Die Frau wurde gegen ein Schild geschleudert. Sie erlitt erhebliche Verletzungen an Bein und Schulter.







Der mit 37 Fahrgästen besetzte Zug konnte seine Fahrt nach einem Fahrerwechsel fortsetzen. Der eingesetzte Fahrer brach seinen Dienst nach dem Unfall ab.