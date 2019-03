Er spielte Verstecken

Achtjähriger Junge stirbt nach Unfall an Sträucherbeet

14.03.2019, 15:59 Uhr | AFP

Eine Kerze steht in Goch am Unglücksort: Eine Obduktion soll Klarheit über die genaue Todesursache bringen. (Quelle: Arnulf Stoffel/dpa)

Beim Spielen an einem Sträucherbeet hat sich ein Kind schwer verletzt. Jetzt verstarb der Junge im Krankenhaus – und die Polizei fand in dem Beet scharfe Scherben.

Durch einen tragischen Unfall beim Versteckspielen an einem Sträucherbeet ist ein achtjähriger Junge im nordrhein-westfälischen Goch ums Leben gekommen. Das Kind zog sich am Mittwochabend in dem Beet auf zunächst ungeklärte Weise eine schwere Oberschenkelverletzung zu, wie die Polizei in Kleve mitteilte. Der Junge starb wenig später in einer Klinik.

Nach Angaben eines Polizeisprechers befanden sich in dem Beet offenbar abgebrochene Äste und auch Glasscherben. Klarheit über die genaue Todesursache sollte eine Obduktion der Leiche bringen.





Der Junge hatte den Angaben zufolge vor dem Unfall mit einem weiteren Achtjährigen gespielt. Rettungskräfte brachten das schwer verletzte Kind noch ins Krankenhaus in Kleve, wo es kurz darauf starb. Die Familie wurde durch Angehörige und den polizeilichen Opferschutz betreut.