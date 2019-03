Hochwasser erwartet

Sturm im Norden entwurzelt Bäume und stört Verkehr

15.03.2019, 20:20 Uhr | dpa

Nächste Woche beginnt offiziell der Frühling in Deutschland. Am Wochenende lässt er sich schon einmal kurz blicken, bleibt aber nicht lange. (Quelle: t-online.de)

Der Deutsche Wetterdienst warnt auch fürs Wochenende vor Sturm. Im Norden geht es schon los. Bäume stürzen um, der Verkehr ist beeinträchtigt.

Sturm und Unwetter haben am Freitag den Straßen- und Zugverkehr in Norddeutschland beeinträchtigt. Umgestürzte Bäume verursachten auf der A21 bei Bad Oldesloe in Schleswig-Holstein eine Vollsperrung. Der Sylt-Shuttle nahm nach Angaben der Bahn keine Wohnwagengespanne und Lkw mit leeren Anhängern mit.



Bei den Fähren zu den Halligen und Nordfriesischen Inseln kam es zu Fahrplanänderungen und Verspätungen, wie die Wyker Dampfschiffs-Reederei mitteilte. Auch die Fähre Rostock nach Gedser in Dänemark wurde am Abend eingestellt, wie die Reederei Scandlines informierte.

Weststurm mit schweren Böen

Für Freitagabend meldete der Deutsche Wetterdienst (DWD) Weststurm mit zeitweise schweren Böen, auch Gewitter seien nicht ausgeschlossen.







An der Elbe in Hamburg-St. Pauli wurden in der Nacht Wasserstände bis 1,50 Meter über dem mittleren Wasserstand erwartet, so die Vorhersage des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH). Eine Überflutung des Hamburger Fischmarkts war nicht auszuschließen.