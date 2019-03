Treibstoff-Tanks in Flammen

Großbrand in Chemiewerk verdunkelt Himmel über Houston

19.03.2019, 14:53 Uhr | dpa

Großbrand in Texas: Treibstofftanks in Chemiewerk in Flammen aufgeganen

In der texanischen Stadt Houston sind Treibstofftanks eines Chemiewerks in Brand geraten. Das Feuer ist bereits am Sonntag ausgebrochen und hat sich weiter ausgebreitet. Berichte über Verletzte liegen zurzeit nicht vor. (Quelle: Reuters)

