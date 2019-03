Überfall in Berlin

Falscher Polizist nimmt Jungen in Schwitzkasten

19.03.2019, 08:37 Uhr | dpa

An einem U-Bahnhof in Berlin hat ein Mann einen 12-Jährigen überfallen. Er gab sich als Polizist aus und war auf der Suche nach Drogen. Der Junge rief die Polizei.

Ein angeblicher Polizist hat einen 12-Jährigen in Berlin-Spandau angegriffen. Der Mann nahm den Jungen am Sonntagabend am U-Bahnhof Haselhorst in den Schwitzkasten und forderte ihn auf, seinen Mund zu öffnen. Er vermutete darin Drogen, wurde aber nicht fündig und ging weg, wie die Polizei mitteilte.





Später am Abend erkannte der Junge den Täter am U-Bahnhof Spandau wieder und alarmierte die Polizei. Diese nahm den 29-Jährigen vor Ort fest. Wie sich herausstellte, gab es drei Haftbefehle gegen ihn. Die Beamten fanden bei ihm zudem Drogen und einen gestohlenen Personalausweis.