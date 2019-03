Auf A52 bei Essen

Schlimmer Unfall mit Supersportwagen – 18-Jährige stirbt

21.03.2019, 11:05 Uhr | dpa

Der 23-jährige Fahrer wurde nur leicht verletzt, für seine Beifahrerin aber kam jede Hilfe zu spät: Bei Essen ist ein Sportwagen von der Autobahn abgekommen und einen Abhang hinuntergestürzt.

Bei einem Unfall auf der Autobahn 52 bei Essen ist eine 18-Jährige ums Leben gekommen. Ein Sportwagen durchbrach nach Angaben der Feuerwehr am Mittwochabend die Leitplanke in Fahrtrichtung Düsseldorf und stürzte einen Abhang hinunter. Die junge Beifahrerin wurde aus dem Wagen geschleudert und starb noch am Unfallort.

Den Angaben zufolge hatte der 23 Jahre alte Fahrer des grünen McLaren 570 S gegen 22 Uhr beim Überholen eines unbeteiligten Autos die Kontrolle über den Sportwagen verloren. Daraufhin kam er von der Fahrbahn ab.

Die eintreffenden Rettungskräfte fanden den Sportwagen völlig zerstört vor, berichtete "Der Westen". Sie hätten noch versucht, die junge Frau zu reanimieren – allerdings vergeblich.





Der 23 jährige Fahrer konnte den zerstörten Wagen selbstständig verlassen und alarmierte die Polizei. Er kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Die Unfallursache war zunächst unklar.