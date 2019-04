Anstieg um 15 Prozent

Deutlich mehr tödliche Unfälle mit Fahrrädern und Pedelecs

02.04.2019, 09:02 Uhr | dpa

An einer Ampelkreuzung in Hannover erinnert ein weißes Fahrrad an einen tödlichen Fahrradunfall. Foto: Holger Hollemann/Archiv. (Quelle: dpa)