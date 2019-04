Wichtiger Rüstungbetrieb

Feuer in russischer Raketenfabrik ausgebrochen

26.04.2019, 16:44 Uhr

Schwarze Wolken über der Raketenfabrik Karshmash in Krasnojarsk. (Quelle: Screenshot VK.com)

In der russischen Raketenfabrik Krasmasch ist ein Feuer ausgebrochen. Über der Stadt Krasnojarsk steht eine große schwarze Rauchwolke.



Feuerwehren sind zu einem Großeinsatz in einem der wichtigsten Rüstungsbetriebe Russland ausgerückt. Video und Fotos in sozialen Netzwerken zeigen einen Großbrand in Gebäuden der Krasnojarsk Maschinen-Bau-Fabrik Krasmasch. Zur Ursache ist noch nichts bekannt, laut der Agentur Tass gab es bisher keine Opfer. Sie meldet unter Berufung auf das Katastrophenschutzministerium, ein Dach sei eingestürzt.

In der Fabrik in Sibirien werden nach russischen Angaben die neuen superschweren Interkontinentalraketen RS-28 Sarmat produziert, das Unetrnehmen liefert aber auch Weltraumtechnik.