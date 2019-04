Wichtiger Rüstungbetrieb

Feuer in russischer Raketenfabrik ausgebrochen

Schwarze Wolken über der Raketenfabrik Karshmash in Krasnojarsk. (Quelle: Screenshot VK.com)

Auf dem Gelände der russischen Raketenfabrik Krasmasch ist am Donnerstag ein Feuer ausgebrochen. Über der Stadt Krasnojarsk bildete sich eine große schwarze Rauchwolke.



Feuerwehren sind am Donnerstag zu einem Großeinsatz in einem der wichtigsten Rüstungsbetriebe Russland ausgerückt. Videos und Fotos in sozialen Netzwerken zeigen einen Großbrand auf dem Gelände der Krasnojarsker Maschinen-Bau-Fabrik (Krasmasch). Zur Ursache ist noch nichts bekannt, laut der Agentur Tass gab es keine Opfer. Sie und die Agentur RIA Novosti meldeten unter Berufung auf das Katastrophenschutzministerium, ein Dach sei eingestürzt.

Die Tass berichtet unter Berufung auf den staatlichen Roscosmos-Konzern, dass die Produktionsanlagen in dem 1932 gegründeten Werk von dem Feuer nicht bedroht seien. Der Regionalregierung zufolge brennt es in einem Kühlhaus auf dem Gelände, so die BBC.

In der Fabrik in Sibirien werden nach russischen Angaben die neuen superschweren Interkontinentalraketen RS-28 Sarmat produziert, das Unternehmen liefert aber auch konventionelle Raketen für U-Boote, Weltraumtechnologie und produzierte 16.000 Fackeln für die Olympischen Winterspiele 2014 im nahegelegenen Sotschi. Die Rakete RS-28 Sarmat wird von der NATO auch als "Satan 2" bezeichnet, sie soll die Interkontinentalrakete R-36M ablösen. Die Rakete soll in der Lage sein, mehrere Atomsprengköpfe zu tragen.

Rettungsdiensten zufolge seien die Montagehallen für Raketen mehrere Hundert Meter vom Brandort entfernt, berichtet RIA Novosti. Auf dem Gelände gibt es zudem keine Sprengköpfe. In sozialen Netzwerken brachten manche Nutzer den Brand dennoch auch in Verbindung mit der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl, die sich am gleichen Tag am 26. April 1986 ereignet hatte.

Dieser Text wurde mehrfach mit neuen Informationen aktualisiert.