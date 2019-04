Bad Nenndorf

Unfallbeteiligte flüchtet nach Sturz von Rollerfahrerin

30.04.2019, 09:12 Uhr | dpa

Polizeieinsatz in Bad Nenndorf: Die Polizei sucht nach Unfallzeugen. (Symbolbild) (Quelle: Joachim Sielski/imago images)

In Niedersachsen ist eine Jugendliche bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Sie stürzte mit ihrem Roller nach einer abrupten Bremsung. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Wegen eines plötzlichen Bremsmanövers ist eine 17-Jährige Rollerfahrerin in Bad Nenndorf (Landkreis Schaumburg) gestürzt und leicht verletzt worden. Die 17-Jährige kam am Montag zu Fall, weil ein vor ihr fahrender Wagen an einer Straßeneinmündung plötzlich abbremste, wie die Polizei mitteilte.







Den Angaben zufolge erkundigte sich die Autofahrerin zwar nach dem Zustand der Verletzten, fuhr dann jedoch weiter. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Angaben zu dem Unfallhergang machen können.