Deutschland-Wetter

Hier knallt es am Wochenende

Das Wochenende wird ungemütlich: Feuchte Polarluft bringen Blitz und Donner. Nässe und Kälte lassen die Temperaturen erneut purzeln. Erst allmählich geht es wieder bergauf.



In den nächsten Tagen müssen wir wieder mit zunehmend frischen Tagen rechnen. Starke Schauer und Gewitter bestimmen besonders im südlichen Raum das Wochenende. Die Temperaturen gehen deutlich zurück. Der Norden hat hingegen Glück und darf sich auf größtenteils trockene und freundliche Tage freuen.

In der Nacht zu Samstag bleibt es zunächst trocken. Doch schon in der zweiten Nachthälfte ziehen im Südwesten und Westen dichte Wolken auf und erzeugen ordentliche Schauer. Schon in den frühen Morgenstunden kann es zu Gewittern kommen. Im Norden bleibt es am freundlichsten. Die Werte liegen zwischen 0 Grad in Schleswig-Holstein und 12 Grad in Markgräferland in Baden-Württemberg. Im Osten werden 3 bis 7 Grad erwartet und im Süden 7 bis 10 Grad.

Blitz und Donner beherrschen den Süden

Am Samstag kommen heftige Schauer nach Deutschland, die sich im Laufe des Tages bis zum Osten hin verbreiten. In Norddeutschland bleibt es überwiegend trocken und freundlich. Pech hat der Süden: Ordentliche Regenfälle ziehen mit Gewittern hinweg. "Im nördlichen Bayern gibt es vereinzelt freundliche Abschnitte, aber zu den Alpen hin wird es blitzen und donnern", sagt Wetterexperte Dirk Thiele von der MeteoGroup t-online.de. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 10 Grad im Vogtland und bis zu 17 Grad an der Oder. Im Norden ist es mit Werten zwischen 11 und 15 Grad ebenfalls ein bisschen frischer. Der Süden pendelt sich zwischen 12 und 17 Grad ein.

Erst zum Sonntag kann mit einer Wetterberuhigung vom Westen her gerechnet werden. Doch Süden und Südosten bleiben wieder nicht verschont und die Schauer breiten sich dort weiter aus. Der Norden kann sich wieder über Sonnenschein und Trockenheit freuen. Die Werte liegen zwischen 8 Grad in Baden-Württemberg und 16 Grad in Brandenburg sowie im Saarland. Der Norden kommt auf 13 Grad und der Westen auf 15 Grad.







In der nächsten Woche bahnt sich ein neues Hochdruckgebiet an, das besonders im Nordosten zu spüren ist. Dennoch bleiben auch hier die Temperaturen unter 20 Grad. Am Montag wird es mit 9 bis 14 Grad noch recht kühl. "Am Dienstag können die Temperaturen wieder hoch gehen und uns erreicht mehr Sonne", so Thiele. Das macht sich bei Werten von 11 bis 17 Grad dann auch bemerkbar.