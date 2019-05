Flugzeug muss auf den Hinterrädern notlanden

Es ist ein kleines Wunder. Ein Flugzeug hat über Myanmar technische Probleme, das vordere Fahrwerk lässt sich nicht ausfahren. Nach zwei Runden in der Luft muss der Pilot nur auf den Hinterrädern notlanden.

Ein Flugzeug der Myanmar National Airlines musste am Sonntag am Flughafen von Mandalay notlanden, nachdem das vordere Fahrwerk nicht mehr auszufahren war. Der Pilot war gezwungen, die Maschine nur mit den Hinterrädern aufzusetzen.

Die Fluggesellschaft teilte in einer Erklärung auf Facebook mit, dass der Pilot des Fluges UB103 zweimal um den Tower des Flughafens geflogen sei, um zu überprüfen, ob das Fahrwerk ausgefahren werden kann. Der Pilot folgte demnach den Notfallinstruktionen und ließ zusätzlichen Treibstoff ab, bevor er anschließend versuchte zu landen.



An Embraer 190 (XY-AGQ) Myanmar National Airlines, flight #UB103 from Yangon to Mandalay, landed with its nose gear retracted at MDL airport today, May 12th. No injuries reported. Video: Swee Ty (via Arkar Phyo). @jonostrower @JacdecNew @AviationSafety @SpaethFlies @AirlineFlyer pic.twitter.com/bO3cj1947L