Ziehung vom 18.05.2019

10.000 Euro monatliche Sofortrente bei der Glücksspirale

20.05.2019, 09:49 Uhr | t-online.de

Jeden Samstag liegen in der höchsten Gewinnklasse 10.000 Euro als monatliche Sofortrente im Lostopf der Glücksspirale, die 20 Jahre lang ausgezahlt wird. Hat Ihr Los mit den richtigen Endziffern gewonnen?

Bei der letzten Ziehung der Glücksspirale am Samstag, den 11.05.2019, hatte kein Glückspilz das Los mit den sieben richtigen Endziffern. Ob Sie bei der aktuellen Ziehung die richtigen Endziffern haben, erfahren Sie bei uns.







Gewinnzahlen der Glücksspirale-Ziehung vom Samstag, den 18.05.2019





Klasse Gewinnzahlen Gewinnklasse 1 5 Gewinnklasse 2 707 Gewinnklasse 3 907 Gewinnklasse 4 7631 Gewinnklasse 5 75416 Gewinnklasse 6 885848

886887

Gewinnklasse 7 1592963





(Angaben ohne Gewähr)



Statistik zeigt: Diese Lottozahlen gewinnen am häufigsten. Und was passiert, wenn der Traum vom Jackpot Wirklichkeit wird: Darauf sollten Sie achten.





Gewinnquoten:

Glücksspirale

Spieleinsatz: wird noch ermittelt

Gewinnklasse Anzahl Richtige Gewinne Quoten 7 7 Endziffern 0 x 2.100.000 € (10.000 € monatlich) 6 6 Endziffern 3 x 100.000 € 5 5 Endziffern 5,2 x 10.000 € 4 4 Endziffern 68,6 x 1.000 € 3 3 Endziffern 838,9 x 100 € 2 2 Endziffern 6.425,3 x 25 € 1 1 Endziffer 90.379,3 x 10 €





So funktioniert die Rentenlotterie der Glücksspirale

Um zu gewinnen, kaufen Sie ein Los mit einer siebenstelligen Losnummer. Ein Los kostet fünf Euro zzgl. Bearbeitungsgebühr. Der Hauptgewinn wird vergeben, wenn alle Ziffern auf dem Spielschein in der Lotterie gezogen werden. Insgesamt können Sie schon ab einer richtigen Endziffer gewinnen. Mit jeder weiteren richtigen Endziffer steigt der Gewinn.

Die Teilnahme an der Glücksspirale ist ab 18 Jahren möglich. Spielscheine gibt es an vielen Lotto-Annahmestellen in der gesamten Bundesrepublik. Unabhängig von den Öffnungszeiten der Annahmestellen können Sie die Glücksspirale auch online spielen. Dort haben Sie außerdem den Vorteil, dass Ihr Gewinn direkt auf Ihr Spielkonto und danach auf Ihr Konto übertragen wird. Sie können übrigens auch an der Verlosung der Glücksspirale teilnehmen, wenn Sie auf dem Spielschein von Lotto 6aus49 oder Eurojackpot ein Kreuz für diese Lotterie setzen.

Die Zahlen der Glücksspirale werden in der Staatlichen Lottoverwaltung in München gezogen. Die Ziehung findet jeden Samstag um 19.15 Uhr statt. Die Ergebnisse der werden am gleichen Tag unmittelbar vor der Tagesschau in der ARD um exakt 19.57 Uhr bekanntgegeben. Sie können die Gewinnzahlen der Glücksspirale entweder auch online oder als WhatsApp-Nachricht abrufen.

Höhe des Gewinns

Die Höhe des Gewinns ist in jeder Gewinnklasse unterschiedlich. Der ausgezahlte Betrag pro Gewinnklasse ist bei jeder Ziehung gleich. In der höchsten Gewinnklasse wartet eine monatliche Sofortrente von 10.000 Euro auf den Gewinner, die 20 Jahre lang ausgezahlt wird. Alternativ kann sich der Glückspilz den Hauptgewinn als Einmalzahlung von 2.100.000 Euro auf sein Konto überweisen lassen. Seit 2018 wird die Sofortrente nicht mehr lebenslang ausgezahlt.

Gewinnchancen

Die Chancen auf einen Gewinn in der ersten Gewinnklasse liegen bei 1:10. Für eine richtige Endziffer der siebenstelligen Losnummer erhält der Teilnehmer seinen doppelten Spieleinsatz zurück. Die Wahrscheinlichkeit, die sieben richtigen Endziffern zu haben, liegt mit 1:10.000.000 höher als beim Lotto 6aus49. Die sechste Gewinnklasse wird doppelt ausgelost.

Gewinnklasse Anzahl Richtige Betrag Chance 1 zu 7 7 Endziffern 2.100.000 (10.000 € monatlich) 10.000.000 6 2x6 Endziffern 2x100.000 € 1.000.000 5 5 Endziffern 10.000 € 100.000 4 4 Endziffern 1.000 € 10.000 3 3 Endziffern 100 € 1.000 2 2 Endziffern 25 € 100 1 1 Endziffer 10 € 10

Die Geschichte der Glücksspirale

Die Glücksspirale existiert bereits seit dem 6. November 1969. Sie feiert in diesem Jahr ihren 50. Geburtstag. Die Lotterie wurde ursprünglich u.a. vom Nationalen Olympischen Komitee eingeführt, um die Olympischen Sommerspiele 1972 in München zu finanzieren. Anschließend wurde 1974 die Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland von der Glücksspirale unterstützt. Später kamen Gelder aus der Glücksspirale verschiedenen Institutionen zu Gute.

Wer wird von der Glücksspirale gefördert?

Die Glücksspirale fördert mehrere gemeinnützige Projekte. Die Bereiche Umweltschutz, Suchtbekämpfung, Kirche, Sport und Kultur profitieren besonders von der Rentenlotterie. Bis heute kamen durch die Glücksspirale über 2,1 Milliarden Euro an Fördergeldern zusammen. Einen Teil der Spieleinsätze der Glücksspirale erhalten Partner der Lotterie. Dazu gehören zum Beispiel die Freie Wohlfahrtspflege, der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) sowie die Deutsche Stiftung Denkmalschutz.



Diese Unterstützer fördern mit dem Geld verschiedene Projekte auf regionaler Ebene, von Sportstätten über gemeinnützige Einrichtungen bis hin zum Erhalt von denkmalgeschützten Bauwerken.

Wo leben die meisten Gücksspirale-Gewinner?

Seit 2012 gibt es Statistiken der Glücksspirale zu den Hauptgewinnen von 100.000 Euro und der Sofortrente. Insgesamt wurde die Sofortrente 64 Mal und der 100.000-Euro-Gewinn 594 Mal ausgezahlt. Baden-Württemberg stellt mit 15 Personen die meisten Gewinner der Glücksspirale-Sofortrente, gefolgt von 13 glücklichen „Rentnern“ in Bayern.



116 Teilnehmer der Glücksspirale aus Bayern haben seit 2012 die Summe von 100.000 Euro gewonnen. Dieselbe Summe wurde im gleichen Zeitraum in Nordrhein-Westfalen an über 105 Personen ausgezahlt. Die wenigsten 100.000-Euro-Gewinner gab es bisher in Bremen, nämlich nur einen. In Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen gab es noch keinen Glücklichen, der sich den Hauptgewinn sichern konnte.