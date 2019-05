Zwei Tote bei Flugunfall

Fallschirmspringer kollidieren in der Luft und sterben

19.05.2019, 12:29 Uhr | dpa

Vermutlich waren es Fallschirmspringer: In Baden-Württemberg sind zwei Menschen bei einem Unfall ums Leben gekommen. Noch ist unklar, was genau geschah – und wie es zu dem Unglück kommen konnte.

Bei einem Flugunfall am Flugplatz Bad Saulgau sind am Samstag zwei Menschen in Baden-Württemberg ums Leben gekommen. Die ersten Angaben der Polizei legen nahe, dass es sich um Fallschirmspringer oder ähnliche Sportler handelt.





Die Beamten bestätigten zunächst nur, dass die beiden aus einem Flugzeug gesprungen, in der Luft kollidiert und dann zu Boden gestürzt waren. Details zu dem Unglück waren zunächst nicht bekannt.