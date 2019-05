Frankfurt am Main

Sechsjährige stürzt in Main und stirbt im Krankenhaus

26.05.2019, 22:59 Uhr | dpa

Ein Krankenwagen im Einsatz (Symbolbild): In Frankfurt fiel ein Mädchen in den Main und starb im Krankenhaus. (Quelle: imago images)

Unglück in Frankfurt: Ein sechsjähriges Mädchen stürzte in den Main. Die Feuerwehr konnte das Mädchen zwar noch aus dem Fluss bergen – dennoch kam die Hilfe zu spät.

Ein sechs Jahre altes Mädchen ist in Frankfurt in den Main gestürzt und wenige Stunden später gestorben. Die Polizei ging von einem Unfall aus, wie ein Sprecher am Sonntagabend sagte. Wie es dazu kam, war aber noch unklar. Die Polizei sei am Nachmittag gegen 16.45 Uhr verständigt worden.







Die Feuerwehr habe das Mädchen aus dem Fluss geborgen und in ein Krankenhaus nach Offenbach gebracht. Dort starb das Kind knapp drei Stunden später.