Unfall in der Garage

Auto rutscht von Wagenheber und zerquetscht Mann

09.06.2019, 13:15 Uhr | dpa

Ein Wagenheber sollte das Auto eigentlich stabil aufbocken. Bei einem Mann in Baden-Württemberg rutschte der Fahrzeug allerdings vom Gerät. Er erlag noch vor Ort seinen Verletzungen.

Ein Mann ist beim Werkeln unter seinem Auto in Großrinderfeld (Main-Tauber-Kreis) zu Tode gequetscht worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatte der 54-Jährige seinen Wagen am Freitag in der Garage aufgebockt.







Das Fahrzeug rutschte vom Wagenheber und klemmte ihn ein. Ein Notarzt stellte den Tod fest.