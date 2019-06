Tödlicher Unfall

Motorradfahrer kollidiert mit Pferdeanhänger

10.06.2019, 16:30 Uhr | dpa

Blaulicht der Polizei: In Niedersachsen ist ein Motorradfahrer mit einem Pferdeanhänger kollidiert. (Symbolbild) (Quelle: Werner Scholz/imago images)

In Niedersachsen ist ein Motorradfahrer tödlich verunglückt. Laut Polizei konnte der 60-Jährige einem Auto mit Pferdeanhänger nicht mehr ausweichen.

Ein Motorradfahrer ist in Edewecht im Landkreis Ammerland bei einem Unfall ums Leben gekommen. Der 60-Jährige konnte einem Auto mit Pferdeanhänger am Sonntagmittag nach Polizeiangaben nicht mehr rechtzeitig ausweichen, als dieses abbiegen wollte. Die Beifahrerin im Auto wurde leicht verletzt, die Fahrerin blieb unverletzt. Ob ein Pferd in dem Anhänger war, konnte die Polizei zunächst nicht sagen.