Wollte Stau umgehen

Bus fährt in gesperrten Tunnel und bleibt stecken

11.06.2019, 16:00 Uhr | dpa

Der Tunnel war wegen Wasser auf der Fahrbahn gesperrt. Trotzdem wollte sich ein Fernbusfahrer nicht aufhalten lassen: Er nahm die Rettungsgasse, die Autofahrer für die Polizei gebildet hatten – doch er kam nicht weit.

Der Fahrer eines Fernlinienbusses hat in Oberbayern einen Polizeieinsatz blockiert, weil er die von den anderen Verkehrsteilnehmern gebildete Rettungsgasse zur Weiterfahrt nutzte. Die Beamten wollten am Montagabend bei Wörthsee/Etterschlag auf der Autobahn 96 einen Tunnel überprüfen, der nach einem schweren Unwetter wegen des Wassers auf der Fahrbahn zeitweise gesperrt war. Die Polizisten kamen allerdings an dem Bus nicht vorbei, der verbotenerweise in die Rettungsgasse gefahren und irgendwann steckengeblieben war.

Der Fahrer habe bis zur nächsten Anschlussstelle fahren wollen, um die Wartezeit im Stau zu umgehen, berichtete die Polizei am Dienstag. "Das Einsatzfahrzeug der Autobahnpolizei konnte nicht bis zum Tunnel vorfahren, sondern musste warten, bis der Bus in eine Lücke zwischen den stehenden Fahrzeugen gelotst werden konnte."

Auch andere wollten den Stau umgehen

Als die Beamten kurz darauf zu einem weiteren zeitweise gesperrten Tunnel bei Eching am Ammersee unterwegs waren, kamen ihnen ein Wohnmobil mit Pferdeanhänger und zwei Autos auf der Fernstraße entgegen. Die Fahrer wollten dem Stau entgehen, indem sie wendeten und auf der Autobahn entgegen der Fahrtrichtung zurückfuhren.





"Den Busfahrer erwartet nun ein Bußgeld in beträchtlicher Höhe und die Geisterfahrer zusätzlich ein Fahrverbot", erklärte Polizeisprecher Heinz Angermeier.