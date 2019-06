Wetter in Deutschland

Experten rechnen mit Temperaturen von 40 Grad

Mittwoch und Donnerstag wird es stürmisch. Dann kommt die große Hitze: Temperaturen von bis zu 40 Grad sind nicht auszuschließen, sagen Wetterexperten.

Nach zuletzt etwas ruhigeren Sommertagen wird es ab Mitte der Woche in Deutschland ziemlich ungemütlich. Auf heftige Gewitter in den kommenden Tagen folgt dann die große Hitze. Zunächst aber zieht am Mittwochnachmittag ein Unwetter vom Süd-Westen Deutschlands in den Nord-Osten. Der Regen startet im Ruhrgebiet und zieht nach Mecklenburg-Vorpommern. Dazu ist mit örtlichen Gewittern im Erzgebirge und in den Mittelgebirgen zurechnen.





Unwetterwarnung - Nach der Sonne kommt wieder Gewitter Unwetterwarnung Nach der Sonne kommt wieder Gewitter Nach den sonnenreichen Tagen warnt der Deutsche Wetterdienst vor Gewittern mit Hagel und Starkregen sowie Sturmböen. Zum Wochenende hin soll sich die Lage aber wieder beruhigen.

mehr



In Baden-Württemberg, Bayern, Thüringen, Sachsen und Brandenburg bleibt es voraussichtlich trocken und warm. Am heißesten ist es in der brandenburgischen Gemeinde Niederer Fläming. Dort klettert das Thermometer auf bis zu 34 Grad. Berlin hat 33 Grad, München, Hamburg, Erfurt und Dortmund 30 Grad zu bieten.

"In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist viel Energie in der Luft. Da haben wir doch ein bisschen mehr Wetter-Geschehen", sagt Dirk Thiele, Meteorologe vom Wetterdienst MeteoGroup. Das bedeutet konkret: Es kühlt auf 12 bis 20 Grad runter. Am Donnerstag bleibt es dann gewittrig. An der Küste ist sogar mit Unwetter zurechnen. Dort stehen in Kiel nur noch 20 Grad auf dem Thermometer. Brandenburg schafft 29 Grad, Frankfurt am Main 24 Grad. Doch dann zieht das Gewitter nach Polen, erklärt der Metereologe.

Am Wochenende sonnig und trocken

Am Freitag ist es deutschlandweit sonnig und freundlich. Die Temperaturen belaufen sich von 18 Grad am der Nordsee bis 26 Grad in Brandenburg, Sachsen und Berlin. Auch am Samstag und Sonntag ist mit viel Sonnenschein zu rechnen. Nur vereinzelt kann es zu Schauern kommen, zum Beispiel in den Alpen.







Nach dem angenehmen Wochenende kommt dann die große Hitze: "Nächste Woche ist es sehr, sehr heiß. Da kriegen wir tatsächlich Luft aus den Tropen", sagt Thiele. "Wir erwarten sehr hohe Temperaturen. Wir rechnen deutschlandweit mit über 30 Grad", erklärt er. Und der Experte geht noch einen Schritt weiter: "Wir könnten vereinzelnd die 40 Grad knacken. Das ist nicht auszuschließen."