Drei Tote

Haus in Nordostitalien stürzt nach Explosion ein

20.06.2019, 14:20 Uhr | dpa

Das eingestürzte Haus in Gorizia: Vermutlich führte ein Gasleck zu der Explosion des Wohnhauses. (Quelle: Vigili del Fuoco)

Am frühen Donnerstagmorgen ist ein Haus in Italien zerstört worden. Retter bargen drei Leichen. Es gibt eine Vermutung, was die Ursache des Unglücks sein könnte.

Beim Einsturz eines Wohnhauses nach einer Explosion sind in Nordostitalien mehrere Menschen ums Leben gekommen. Die Feuerwehr ging davon aus, dass ein Gasleck zu der Explosion am frühen Donnerstagmorgen geführt hatte, wie sie auf Twitter mitteilte.





Aus den Trümmern des mehrstöckigen Hauses in der Stadt Gorizia zogen die Einsatzkräfte nach Angaben der Feuerwehr zunächst zwei Leichen. Später wurde auch ein dritter Vermisster tot gefunden, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtete.