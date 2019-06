Unglück in Tirol

59-jähriger Deutscher stirbt nach Absturz beim Paragleiten

21.06.2019, 00:36 Uhr | AFP

Ein Paragleiter: In Tirol ist ein Mann ums Leben gekommen. (Quelle: Symbolbild/imago images)

In Tirol ist ein Mann beim Paragleiten tödlich verunglückt. Er stürzte aus einer Höhe von bis zu 30 Metern vom Himmel auf ein Feld. Die Wiederbelebungsversuche vor Ort blieben erfolglos.

Ein 59-jähriger Deutscher ist im österreichischen Tirol beim Paragleiten ums Leben gekommen. Der Mann sei beim Anflug auf einen Landeplatz in der Gemeinde Tannheim aus einer Höhe von 20 bis 30 Metern auf ein Feld gestürzt, berichtete die österreichische Nachrichtenagentur APA am Donnerstag unter Berufung auf die örtliche Polizei. Rettungskräfte versuchten, den Mann wiederzubeleben, er starb jedoch an der Unfallstelle.









Der 59-Jährige wollte vermutlich wegen einsetzenden Regens rasch landen, heißt es in dem Bericht weiter. Dabei klappten offenbar die Enden seines Schirms ein, und es kam zu einem Strömungsabriss.