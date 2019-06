Wetter in Deutschland

Durchatmen am Wochenende – dann Rekordhitze aus Afrika

Freitag und Samstag bleibt es bedeckt, doch schon von Sonntag an steigen die Temperaturen. Mitte kommender Woche dürften dann einige Städte die 40-Grad-Marke knacken.

"Nach dem milderen Wochenende erwartet uns eine sehr heiße Woche", sagt Carsten Raymund, Wetterexperte bei MeteoGroup. Am Freitag ist es vor allem wolkig, aber meist trocken. Im Süden und Norden kann es vereinzelt Schauer geben, im Erzgebirge und im Schwarzwald kann es sogar richtig nass werden. Die Temperaturen bleiben aber moderat, in Hamburg und Dortmund bis 22 Grad, Nürnberg und Berlin schaffen 24. Am wärmsten wird es in Karlsruhe mit 26 Grad.

Am Samstag kann es wieder vereinzelt blitzen und donnern, besonders in Bayern. In Rest des Landes bleibt es vorwiegend trocken. Am kühlsten wird es auf Rügen bei 18 Grad, am wärmsten in Brandenburg mit 26 Grad. München und Wuppertal haben mittags 23 Grad.

"Deutschland liegt dann im tief lilanen Bereich"

Am Sonntag wird es wieder wärmer: "Wir bekommen Luft aus Afrika, die sich Anfang nächster Woche über Deutschland ausbreitet", erklärt Wetterexperte Raymund. In Dortmund zum Beispiel gibt es am Sonntag knackige 32 Grad, in Frankfurt am Main werden es 30 Grad. Kühler bleibt es im Osten und an der See: In Frankfurt an der Oder gibt es angenehme 26 Grad, auf Wangerooge frühlingshafte 21.





Richtig heiß wird es von kommender Woche an: "Deutschland liegt dann im tief lilanen Bereich", sagt der Meteorologe. Einige deutsche Städte werden die 40 Grad Marke knacken. Vor allen im Saarland werden die Menschen schwitzen: 14 von 14 möglichen Sonnenstunden prognostiziert der Experte für die Region.