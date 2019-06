Unglück in Mecklenburg-Vorpommern

Zwei "Eurofighter" der Bundeswehr abgestürzt

24.06.2019, 15:00 Uhr | dpa

Rauchsäulen an der Müritz in Mecklenburg-Vorpommern: Zwei Bundeswehr-Kampfflugzeuge sind hier abgestürzt. (Quelle: Screenshot Twitter/Ostseewelle)

In Mecklenburg-Vorpommern sind zwei "Eurofighter" der Bundeswehr abgestürzt. Offenbar haben sich die Maschinen in der Luft berührt.

Zwei "Eurofighter" der Bundeswehr sind in Mecklenburg-Vorpommern nach einem Zusammenstoß in der Luft abgestürzt. Das Innenministerium in Schwerin und die Luftwaffe bestätigten entsprechende Informationen des Radiosender "Ostseewelle".

Beide Piloten konnten den Schleudersitz betätigen, teilte die Luftwaffe mit. Wie der Radiosender berichtete, hatten Augenzeugen gesehen, dass sich die Maschinen in der Luft berührt haben. Daraufhin habe es zwei Feuerbälle gegeben.



Absturz an Wald und Waldrand

Eines der beiden Flugzeuge stürzte laut Ministerium nahe der Ortschaft Jabel (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) in ein Waldstück. Das andere sei südlich der Ortschaft Nossentiner Hütte an einem Waldrand abgestürzt. Die beiden Orte sind rund zehn Kilometer voneinander entfernt.

EUROFIGHER ZUSAMMENGESTOßEN Nach Ostseewelle-Informationen sind über der Müritzregion zwei Eurofighter zusammengestoßen und abgestürzt. Mehr dazu in unseren Nachrichten. pic.twitter.com/RwqmYjU7yh — Ostseewelle HITRADIO (@ostseewelle_de) June 24, 2019

Laut "Ostseewelle" ist ein großer Rettungseinsatz ausgelöst worden. An den Absturzstellen soll es demnach nun zu Waldbränden gekommen sein.

Beide Maschinen gehörten zum Luftwaffengeschwader 73 "Steinhoff", das in Laage bei Rostock stationiert ist. Landesinnenminister Lorenz Caffier (CDU) wird an die Unglücksstelle fliegen, um sich ein Bild von der Lage zu machen, wie sein Sprecher sagte.

