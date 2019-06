Hochsommer-Wochenende

Extreme Hitze: Noch ein wenig durchhalten, dann wird's kühler

Hitzerekorde in Aussicht: In dieser Woche wird es sommerlich heiß mit stellenweise über 40 Grad am Mittwoch. (Quelle: t-online.de)

Die neue Woche könnte an einigen Stellen Deutschlands für neue Hitzerekorde sorgen. Am Mittwoch wird im Rhein-Main-Gebiet voraussichtlich die 40-Grad-Marke geknackt. (Quelle: t-online.de)

Klimaanlagen rattern auf Hochtouren, in vielen Wohnungen kommt Tropen-Feeling auf. Die Hitze hat Deutschland im Griff. Doch Abkühlung ist in Sicht.

Der Deutschland-Rekord für die höchste Temperatur überhaupt wird wohl diese Woche noch nicht geknackt. Dennoch steigen die Temperaturen fast überall weit über 30 Grad – daran wird sich auch in den nächsten Tagen nichts ändern. Einzig entlang der Nordsee kann verschnauft werden. Der Rest von Deutschland muss noch bis zum Beginn der nächsten Woche ausharren. Dann endlich wird es verbreitet kühler.

Der Donnerstag zeigt sich mit Sonne satt und wenig Bewölkung trocken und warm wie die vergangenen Tage. Einzig an der Nordsee hängen Wolken am Himmel und in Richtung der Alpen kann es im Tagesverlauf zu Schauern und Gewittern kommen – die können teils sogar kräftiger ausfallen. "Aber nichts Dramatisches", sagt Wetterexpertin Stefanie Scharping von der Meteogroup t-online.de.

An der Nordsee werden 16 bis 17 Grad erreicht, auch Hamburgs Thermometer zeigen im Vergleich zum Rest von Deutschland recht niedrige Werte an: 18 Grad. In Berlin werden 25 Grad erwartet, Köln und Umland kommen auf 28, München auf 32 Grad. Am heißesten wird es mit 34 Grad im Freiburger Raum.

Freitag: "kühlster Tag der Woche"

Vor dem Hitze-Wochenende nochmal durchatmen: An der Nordsee beginnt der Tag noch einmal mit Wolken, die sich jedoch schnell verziehen. Danach wird es klar und trocken. Trotzdem steigt das Thermometer auf maximal 17 bis 20 Grad. Der Rest von Deutschland präsentiert sich ab dem Morgen sonnig und trocken, es gibt keine bis kaum Wolken. Entlang der Ostsee steigen die Temperaturen auf 20 bis 24 Grad. In der Priegnitz werden angenehme 25 Grad erreicht. Erfurt kommt auf 27 Grad, heiß wird es unter anderem in Saarbrücken mit 30 und entlang des Oberrheins mit 32 Grad.



Tipps und Tricks: Wie Sie sich bei extremer Hitze Abhilfe schaffen

"Der Freitag ist damit der kühlste Tag der Woche", sagt Scharping und macht damit schon klar, was die Deutschen am Wochenende erwartet: Hitze.

Wochenende: Noch einmal richtig heiß

Bevor zu Wochenbeginn die Temperaturen kontinuierlich sinken, stehen noch einmal zwei hochsommerliche Tage ins Haus. Der Samstag zeigt sich ebenfalls – wer hätte es gedacht – mit strahlend blauem Himmel, ganz viel Sonne und ohne Regen. Den kühlsten Kopf behalten die Bewohner und Urlauber auf der Insel Fehmarn: Angenehme 23 Grad sind dort die Höchsttemperatur. Die Bremer müssen mit 31 Grad klarkommen, die Berliner mit 33. Besonders heiß wird es in Frankfurt am Main: 36 Grad.

Der Sonntag sieht genauso aus: Blauer Himmel, keine Wolken, kein Regen. Die Temperaturen steigen noch einmal. Die Ostfriesischen Inseln sind mit 25 Grad "the place to be", im Emsland wieder 30 Grad, Göttingen schwitzt bei 34, Köln und Bonn bei 35 Grad. Die Lausitz kommt auf 38 Grad und im Rhein-Main-Gebiet werden voraussichtlich sogar 39 Grad gemessen. Fächer, Ventilatoren, feuchte Tücher: Alles ist recht, um für Abkühlung zu sorgen. Hut und Sonnencreme nicht vergessen. Experten warnen in diesen Tagen immer wieder vor den gefährlichen Folgen der Hitze für den Kreislauf.







"In der kommenden Woche haben wir eine westliche Strömung, die dafür sorgt, dass die Temperaturen zurück gehen – es wird angenehmer", sagt Scharping. Am Montag erwartet die Expertin für Deutschland Temperaturen zwischen 20 und 30 Grad, am Dienstag zwischen 16 und 27 Grad. "Und es wird auch wechselhafter – besonders im Südosten wird es Schauer geben."

Verwendete Quellen: MeteoGroup