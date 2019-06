Mehrere Schwerverletzte

Explosion in Wien – Wohnhaus teilweise eingestürzt

26.06.2019, 17:56 Uhr | dpa, dru

Explosion in Wien: Das zu großen Teilen eingestürzte Gebäude in der Preßgasse. (Quelle: Wolfgang Wagner/APA/dpa)

In Wien hat es am Nachmittag eine Explosion in einem Wohnhaus gegeben. Es gibt mehrere Schwerverletzte. Die Hintergründe des Unglücks waren zunächst nicht bekannt.

Ein Mehrfamilienhaus in Wien ist nach einer Explosion teilweise eingestürzt. Nach letzten Angaben der Polizei wurden zwei Menschen schwer verletzt, zehn Personen leicht. Die Behörden korrigierten damit frühere Angaben. Auch Nachbargebäude wurden beschädigt.

#Aktuell: Im Bereich #Pressgasse/Schäffergasse hat sich kurz nach 16:30 Uhr eine Explosion (vermutl. Gasexplosion) ereignet. Mehrere Stockwerke von bis zu zwei Mehrparteienhäuser sind zum Teil eingestürzt. Polizei, Rettung & Feuerwehr sind verstärkt vor Ort! Nähere Infos folgen! — POLIZEI WIEN (@LPDWien) June 26, 2019

Das Unglück ereignete sich demnach in der Preßgasse im vierten Wiener Gemeindebezirk um kurz nach 16:30 Uhr. Die Polizei vermutete eine Gasexplosion in dem fünfstöckigen Gebäude. "Mehrere Stockwerke von bis zu zwei Mehrparteienhäuser sind zum Teil eingestürzt", teilten die Behörden bei Twitter mit.

#pressgasse heftige Bilder nach Explosion in Wien. Gedanken sind bei den Verletzten. Dank an die Einsatzkräfte. pic.twitter.com/8jvMaUnH2e — Amir El-Shamy (@elshamyamir) June 26, 2019

Bei Twitter kursierten bereits Videoaufnahmen, die viel Schutt auf der Straße und ein großes Loch in der Fassade des Gebäudes zeigten. Große Trümmerteile bedeckten mehrere Autos, die auf der Straße vor dem Haus parkten. Zu sehen war auch, wie Helfer auf der Suche nach Opfern durch Fenster in die Ruine kletterten.

Der Betreiber eines nahen Lokals berichtete der Kronen-Zeitung, wie er und sein Kollege einen lauten Knall hörten, und dann sofort auf die Straße rannten. "Mindestens 60 Prozent des Gebäudes fehlen", berichtete Hannes K. dem Blatt. Aus dem Innern habe er Hilfeschreie hören können. Er selbst habe einen Schwerverletzten aus den Trümmern befreit, der durch die Wucht der Explosion auf die Straße geschleudert worden sei.

Suche nach weiteren Opfern

Das um 1950 errichtete Gebäude verfügt laut der Zeitung "Der Standard" über etwa 30 Wohnungen. Derzeit liefen Evakuierungsmaßnahmen, teilte die Polizei weiter mit. Die betroffenen Wohnhäuser würden nach möglichen weiteren Personen durchsucht. Das Gebiet sei weiträumig abgesperrt worden.



Die Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot an der Unglücksstelle, auch Teile des Katastrophenzugs der Rettung wurden alarmiert. Eine Gefahr für Menschen in der Umgebung wurde aber zunächst ausgeschlossen.

