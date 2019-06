Zwei Tote nach Notlandung

Passagier filmt Flugzeugunglück mit dem Handy

27.06.2019, 16:27 Uhr | AFP, t-online.de

Die Notlandung einer russischen Antonov-Maschine in Sibirien endete neben der Landebahn in einem Gebäude. Ein Passagier filmte das Unglück mit seiner Handykamera.

Bei einer Bruchlandung auf einem Flughafen in Sibirien sind am Donnerstag zwei Menschen ums Leben gekommen. Die russische Passagiermaschine vom Typ AN-24 verfehlte nach Behördenangaben auf dem Flughafen von Nischneangarsk die Landebahn, krachte in ein Gebäude und geriet in Brand. Bei den beiden Toten handelt es sich demnach um zwei Besatzungsmitglieder. Die 43 Passagiere, darunter auch ein Kind, überlebten das Unglück.









Ein Passagier hielt das Unglück auf seinem Handy fest. Während des Anflugs auf die Landebahn filmte er aus dem Fenster. Die Aufnahmen sehen Sie oben im Video.