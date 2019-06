Ursache unklar

Leiche auf "Fusion"-Festivalgelände gefunden

30.06.2019, 21:57 Uhr | dpa

Für viele Elektrofans ist das "Fusion"-Festival der Höhepunkt des Jahres. Doch nun ist die Veranstaltung von einem Unglück erschüttert worden: Ein 28-Jähriger ist bei dem Festival gestorben. Er lag tot in seinem Zelt.

Auf dem Gelände des "Fusion"-Festivals in Lärz bei Mirow in Mecklenburg-Vorpommern ist am Sonntagvormittag ein 28-Jähriger tot aufgefunden worden. Nach Angaben des leitenden Arztes habe der Mann aus Mainz in einem Zelt gelegen, teilte die Polizei mit. Rettungskräfte und ein Notarzt hätten nur noch den Tod feststellen können. Kriminalpolizisten seien zum Einsatz gekommen.





Die Todesursache sei noch unklar, es gebe aber keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Die Freunde des 28-Jährigen seien vom Sanitätsdienst des Veranstalters psychologisch betreut worden.